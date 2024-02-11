حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية في أطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول ضبط تشكيل عصابي متهم فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم المركبة المشار إليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف فـى المسروقات لعميلهم "سىء النية" ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4 دراجات نارية".