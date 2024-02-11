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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات حول ضبط تشكيل عصابي متهم فى ارتكاب سرقات الدراجات النارية وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام مركبة "تروسيكل" وبحوزتهم المركبة المشار إليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 4  وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح، والتصرف فـى المسروقات لعميلهم "سىء النية" ميكانيكى دراجات نارية "له معلومات جنائية" تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها "4  دراجات نارية".

3 عناصر إجرامية 4 أيام علي ذمة التحقيقات أطفيح الدراجات النارية النارية