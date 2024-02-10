تشاهدون اليوم.. الأردن يواجه قطر .. جنوب إفريقيا يستضيف الكونغو .. ليفربول يلتقي بـ"بيرنلي""

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على النحو التالي:
كأس آسيا
5:00 الأردن - قطر
كأس أمم أفريقيا
10:00 جنوب أفريقيا - الكونغو
الدوري الإنجليزي
2:30 مانشستر سيتي - إيفرتون
5:00 فولهام - بورنموث
5:00 ليفربول - بيرنلي
5:00 لوتون تاون - شيفلد يونايتد
5:00 توتنهام - برايتون
5:00 وولفرهامبتون - برينتفورد
7:00 نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
3:00 ديبورتيفو ألافيس - فياريا
5:15 ريال سوسيداد - أوساسونا
7:30 ريال مدريد - جيرونا
10:00 لاس بالماس - فالنسيا
الدوري الإيطالي
4:00 كالياري - لاتسيو
7:00 روما - إنتر ميلان
9:45 ساسولو - تورينو
الدوري الألماني
4:30 يونيون - فولفسبورج
4:30 آينتراخت فرانكفورت - بوخوم
4:30 أوجسبورج - لايبزيج
7:30 باير ليفركوزن - بايرن ميونخ
الدوري الفرنسي
6:00 لانس - ستراسبورج
10:00 باريس سان جيرمان - ليل