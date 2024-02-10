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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأردن يواجه قطر .. جنوب إفريقيا يستضيف الكونغو .. ليفربول يلتقي بـ"بيرنلي""

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 على النحو التالي:

كأس آسيا
5:00 الأردن - قطر

كأس أمم أفريقيا
10:00 جنوب أفريقيا - الكونغو

الدوري الإنجليزي
2:30 مانشستر سيتي - إيفرتون
5:00 فولهام - بورنموث
5:00 ليفربول - بيرنلي
5:00 لوتون تاون - شيفلد يونايتد
5:00 توتنهام - برايتون
5:00 وولفرهامبتون - برينتفورد
7:00 نوتينجهام فورست - نيوكاسل يونايتد

الدوري الإسباني
3:00 ديبورتيفو ألافيس - فياريا
5:15 ريال سوسيداد - أوساسونا
7:30 ريال مدريد - جيرونا
10:00 لاس بالماس - فالنسيا

الدوري الإيطالي
4:00 كالياري - لاتسيو
7:00 روما - إنتر ميلان
9:45 ساسولو - تورينو

الدوري الألماني
4:30 يونيون - فولفسبورج
4:30 آينتراخت فرانكفورت - بوخوم
4:30 أوجسبورج - لايبزيج
7:30 باير ليفركوزن - بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي
6:00 لانس - ستراسبورج
10:00 باريس سان جيرمان - ليل

كأس آسيا الأردن قطر جنوب أفريقيا ليفربول ريال مدريد باريس سان جيرمان