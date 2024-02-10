قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أضافت، أن هناك أنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف على محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومنذ قليل، استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ونشر الاحتلال قناصته أعلى المباني في محيط المستشفيات داخل قطاع غزة، لاستهداف المواطنين الفلسطينيين في أي لحظة.

في اليوم الـ 127 للعدوان على قطاع غزة، استشهد أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام.