جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى الأمل وقام بتفتيشها.

وأشارت الجمعية إلي أنه لا يزال حوالي 220 مريضا وموظفا في المستشفى.

وأوضحت: "نحن نواجه صعوبة في التواصل مع أطقمنا داخل المستشفى، لأنهم لا يستجيبون عبر أجهزة الاتصال."

وأضافت أن خان يونس تعاني من انقطاع في الاتصالات منذ حوالي شهر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن قواته "تواصل شن غارات مستهدفة في غرب خان يونس".