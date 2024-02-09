خبيرة تغيرات مناخية: الدول المتطورة مطالبة بمنح 100 مليون دولار للدول المتضررة

قالت نادية احمايتي، خبيرة التغيرات المناخية، إن الدول الكبرى في طريقها الى التطور والوصول إلى أرقام من ناحية الاقتصاد والإنجازات الصناعية دون التفكير في العواقب هي السبب في حدوث التغيرات المناخية اللافتة والخطرة، مع أن الخبراء دقوا ناقوس الخطر منذ أوائل القرن الماضي.

وأضافت "احمايتي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هذه الدول يجب أن تلتزم بمنح تصل إلى 100 مليون دولار موجهة للدول المتضررة من التغيرات المناخية من أجل أن تساعد الانتقال إلى اقتصاد عادل يمكنها من تجاوز هذه المرحلة.

وتابعت: "هناك ما يسمى بمبدأ اللا عدالة المناخية، ونطالب بها، لكن الدول المتطورة تؤمن باللاعدالة مناخية لأن لديها ثلوجا ومياها، ولا يعانون الآن بآثار الجفاف كما نعانيه الآن في دول المنطقة خاصة الدول الأفريقية، وبالتالي يستمرون في التلويث، ونحن نستمر في المطالبة بحقوقنا البيئية".

كما أوضحت ان الطاقات الأحفورية من بترول وغاز، وكل الأنشطة الصناعية التي تؤدي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان تؤدي الى خلق غشاء حول الكرة الأرضية تمنع حرارة الشمس من التسرب، والمسؤولية هنا بشرية أكثر منها طبيعية.