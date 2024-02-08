في ذكرى ميلادها الـ93| هل تخوفت شادية من تقديم مسرحية ريا وسكينة؟.. حسين كمال يجيب

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنانة شادية صاحبة لقب "دلوعة السينما المصرية"، قدمت على مدار مسيرتها الفنية عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة حتى وقتنا هذا التي مازالت عالقة في أذهان محبيها، اشتهرت الفنانة الراحلة بعدة ألقاب بسبب تعدد مواهبها على كافة الأصعدة، إلا أنها قدمت عمل مسرحي واحد فقط "ريا وسكينة" بعد رفضها الشديد لتقديم هذا العمل.

كشف المخرج حسين كمال عن أسباب تخوف شادية عن تقديم مسرحية "ريا وسكينة" من خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية صفاء أبو السعود، وقال: "في البداية كانت رافضة، وقالتلي أنا لا يمكن أضحى بماضيا عشان خاطر حضرتك، أنا مليش في المسرح، وقولتلها ماشي، بس ممكن أخد رأيك في المسرحية عشان مهمة جدًا بالنسبة لي، خدي المشهد الأول أقريه وقوليلي رأيك، وقوليلي أرشح مين؟".

وتابع: "اتصلت وقالتلي المشهد حلو جدًا، روحت قولتلها خلاص هبعتلك المشهد التاني، لغاية ما وافقت، وقالتلي أنا مرعوبة، ولو فشلتي في المسرحية هيبقا أنا اللي فشلت، هيقولوا حسين كمال دمر تاريخ شادية، وقعدت وراها لغاية ما اقتنعت".

شادية من مسرحية ريا وسكينة

حققت مسرحية "ريا وسكينة" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، تميزت الفنانة شادية بالأداء الرائع على خشبة المسرح والحضور الطاغي أمام عمالقة المسرح مثل سهير البابلي وعبدالمنعم مدبولي، حيث وصفها عدد من النقاد الفنيين بأنها "معلمة مسرح".

قدمت الفنانة شادية عدد كبير من الأعمال الفنية على مدار مسيرتها الفنية مثل: "الزوجة 13، مراتي مدير عام، أضواء المدينة، زقاق المدق، الطريق، نص ساعة جواز، معبودة الجماهير، اللص والكلاب" وغيرها من الأعمال الناجحة والمؤثرة حتى الآن.

كانت آخر أعمال الفنانة الراحلة شادية فيلم "لا تسألني من أنا" مع الفنانة مديحة يسري ومشاركة عدد من الوجوه الشابة في ذلك الوقت مثل فاروق الفيشاوي، يسرا، إلهام شاهين، هشام سليم، طارق الدسوقي، سوسن بدر، لتسدل الستار على مسيرة فنية مليئة بالكفاح والنجاح.