فريق مصارعة عين شمس ينتصر بختام دورة الجامعات الشهيد الرفاعي الـ51

شارك فريق المصارعة من جامعة عين شمس في المنافسة التي أقيمت في جامعة المنوفية في 6-7 فبراير الحالي.

وكانت المشاركة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و طارق أحمد، المدير العام المكلف للإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفة، رئيس قسم الأنشطة، وعلاء باز، مشرف الفريق.

وقد تألق الطلاب الأربعة الذين مثلوا جامعة عين شمس في البطولة، التي شهدت مشاركة 116 طالبًا من 23 جامعة.

ونال الطالب عبدالله سامح حنفي الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى الجامعات في وزن 72 كيلوجرامًا، بينما حصل الطالب مصطفى أحمد محمود على المركز الخامس على مستوى الجامعات في وزن 55 كيلوجرامًا.