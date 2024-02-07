رئيس جامعة أسيوط يشيد بقرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتؤكد أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري، خصوصاً الفقراء، ومحدودي الدخل.

وأضاف الدكتور المنشاوي، إن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب تماماً، وقبل حلول شهر رمضان المبارك؛ لتخفيف معاناة المواطن المصري، مؤكدا أن مصر، ورغم الأزمات العالمية التي أدت إلى غلاء الأسعار، لا زالت تقف على أرض صلبة، وتواصل مسيرة العمل، والبناء، والتنمية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، وبشكل عاجل تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بما يشعر به المصريون؛ في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ويأتي على رأس أولويات الدولة، والقيادة السياسية التي تسير بشكل ممنهج؛ لتلبية احتياجات المواطن البسيط، وتوفير المأكل، والملبس ، والمشرب، والصحة، والتعليم للمواطن البسيط؛ حيث شملت القرارات الكثير من القطاعات المختلفة بالدولة، بل جميع القطاعات؛ إذ تضمنت رواتب الموظفين، وقطاع التعليم، والمهن الطبية، ورواتب أصحاب المعاشات؛ كل هذا يحسب للرئيس في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع .

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ الشكر ، والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلی الجمهورية الجديدة؛ بعدالة اجتماعية غير مسبوقة؛ لرفع المعاناة عن المصريين، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مثمناً هذه القرارت المهمة، التي أثلجت قلوب المصريين، وأدخلت السعادة عليهم؛ وذلك تأكيداً على أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون جميعاً.