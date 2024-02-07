برلماني: قرارات الرئيس السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين

أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرارات الحزمة الاجتماعبة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، جاءت في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن هذه القرارات تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي بموجب التوجيهات سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يؤكد قطعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.

وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي، مهام المسئولية، وهو ينتصر للعدالة الاجتماعية وينتصر دائمًا لكل ما هو صالح للمواطن المصري، واعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.