محمد صلاح يوجه رسالة للعميد بعد تعيينه مدربًا لمنتخب مصر

قال الكابتن محمد صلاح، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر الجديد من الضروري أن يبتعد عن العصبية، ويُترك له الفرصة في تشكيل جهازه الفني، وإعداد عقد جيد له بصورة مماثلة للأجانب من خلال كتابة نفس البنود، حتى يعمل في أجواء جيدة، ولكن الفرق هنا سيكون الراتب بالجنيه المصري، وليس بالدولار.

وأضاف "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قرار تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر كان متسرعًا، وهدفه تلبية مطالب الجمهور، معقبًا: "الهدف من تعيين حسام حسن تسكين الجمهور".

ووجه حديثه للكابتن حسام حسن قائلا: "اعمل عقد بصورة مماثلة لعقدك مع أي نادي لكي تضمن حقك، والجماهير المصرية ستقف بجانبك طالما تفوز مع المنتخب".