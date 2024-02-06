المقاولون يختتم معسكر الإسماعيلية ويواجه زد غدا بالجبل الأخضر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة اليوم الثلاثاء معسكره بالاسماعيلية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وخاض المقاولون تدريباته اليوم علي فترة واحدة قبل العودة للقاهرة لخوض مباراة زد وديا عصر غدا الأربعاء بملعبه بالجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فاز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الاثنين خلال معسكره بالإسماعيلية الذي إنطلق الثلاثاء الماضي.

أحرز هدفي المقاولون محمد سالم ومحمد عنتر وحرص محمد عودة المدير الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين وتطبيق فكره الفني قبل استئناف مسابقة الدوري.

وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة الودية والتواجد في معسكر الفريق وعقد عدة جلسات مع الجهاز الفني واللاعبين بعد اللقاء لتحفيزهم قبل عودة المنافسات في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة محمد عودة واللاعبين لتقديم نتائج جيدة تليق باسم المقاولون العرب.