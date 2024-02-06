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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بـ20 كيلو حشيش.. سقوط سائق سيارة بحوزته مخدرات في بدر

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق بحوزته 20 كيلو حشيش داخل سيارة بمدينة بدر.
ونجحت قوة أمنية في ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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