تقرير: الولايات المتحدة تهدف إلى مضاعفة إنتاج القذائف عيار 155 ملم لأوكرانيا

يعتزم الجيش الأمريكي مضاعفة إنتاج قذائف المدفعية المستخدمة في أوكرانيا بحلول أكتوبر للدفاع ضد الهجوم الروسي.

وأشار تقرير لموقع Defense One، نسر أمس الاثنين في الخامس من فبراير الجاري، نقلًا عن رئيس عمليات الاستحواذ بالجيش دوج بوش، فإن "الجيش الأمريكي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الذخيرة الرئيسية المستخدمة في أوكرانيا بحلول أكتوبر".

ومن المقرر أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من قذائف المدفعية عيار 155 ملم من 28000 في أكتوبر الماضي - وهو الشهر الأخير الذي تم إصدار أرقام ثابتة له - إلى ما يقرب من 37000 في أبريل وحوالي 60000 في أكتوبر 2024، وفقًا لشريحة تمت مشاركتها في حدث مركز أبحاث CSIS.

وأظهرت الشريحة أيضًا أن الجيش يأمل بعد ذلك في زيادة الإنتاج بسرعة في عام 2025، من أقل بقليل من 75000 قذيفة في أبريل إلى 100000 في أكتوبر.