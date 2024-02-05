دراسة: أحدث لقاحات فيروس كورونا فعالة بنسبة 54٪ في منع الأعراض

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أحدث لقاحات فيروس كورونا فعالة بنسبة 54٪ في منع الأعراض لدى البالغين.

أصبحت اللقاحات متاحة في العام الماضي وتم تصميمها لتوفير حماية أفضل ضد متغيرات الفيروسات التاجية الأحدث.

في دراسة يوم الخميس، نظرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في 9000 شخص تم اختبارهم لـCOVID-19 في صيدليات CVS وWalgreens، والتحقق من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم وما إذا كانوا قد حصلوا على جرعة جديدة أم لا.

وقالت روث لينك جيليس من مركز السيطرة على الأمراض، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن النتيجة البالغة 54% مشابهة لما تم الإبلاغ عنه في بلدان أخرى، كما أنها تتعلق أيضًا بما تم الإبلاغ عنه بشأن نسخة سابقة من اللقاح.

وأكدت أن الدراسات التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام ستقيم مدى فعالية اللقاح في منع الأعراض الشديدة بما يكفي لإرسال المرضى إلى عيادة الطبيب أو المستشفى.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحقن الجديدة لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق، لكن معظم الأمريكيين لم يحصلوا عليها.

وتشير أحدث بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن حوالي 22% فقط من البالغين في الولايات المتحدة حصلوا على التطعيمات، و11% فقط من الأطفال.

وقالت لينك جيليس، إن الامتصاص البطيء يعني أن الباحثين استغرقوا وقتا أطول لجمع بيانات كافية لتقييم مدى نجاح اللقطات.