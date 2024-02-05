جدول الأفلام السينمائية المعروضة بقصور الثقافة خلال شهر فبراير

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر فبراير الحالي، بداية من اليوم الاثنين.

وتنطلق فعاليات البرنامج اليوم الاثنين مع فيلم الأطفال" Trolls 2016"، كما يشهد يوم الثلاثاء 6 فبراير عرض فيلم "The Report" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 7 فبراير يعرض فيلم " I'm your man" ضمن نادي السينما الأوروبية.

وفي يوم 12 فبراير فيعرض فيلم "The Edge of Democracy"، ضمن نشاط نادي السينما التسجيلية. ويقدم نادي السينما العالمية يوم 13 فبراير فيلم "American hustle".

ويوم 14 فبراير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "Frantz " l، ويعرض فيلم " North by Northwest"ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي يوم 19 فبراير، بينما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم " War of the worlds".

وفي يوم 21 فبراير يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم “ Cesar deve morie”.

أما يوم 26 فبراير يعرض الفيلم العربي" خان الخليلي" يعقبه ندوة نقدية تقديم عصام حلمي، وفي اليوم التالي يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية مع فيلم "The trial of the Chicago 7"، ويختتم البرنامج مع فيلم " Diplomacy".