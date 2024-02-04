السوداني يوجه بتوفير العلاج اللازم لمصابي الضربة الأمريكية

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتوفير العلاج اللازم لجرحى الضربة العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، بينهم مدنيون، وإصابة 25 آخرين، بالإضافة إلى تسببها بخسائر وأضرار بالمباني السكنية وممتلكات العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء زار المصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم غربي العراق" وذلك بمستشفى الحسين العسكري في بغداد، حيث تابع الخدمات الطبية والإجراءات العلاجية المقدمة للمصابين.

وكانت ضربات أمريكية استهدفت مواقع فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق وسوريا، وفق ما أعلن البيت الأبيض أول أمس /الجمعة/، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات "ستستمر"، وتأتي ردًا على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، تبنت الكثير منها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران تُعارض الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب على غزة ووجود القوات الأمريكية في المنطقة.