الدورى الإنجليزى.. بوين يقود وست هام لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على معلب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالى:



حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: بن جونسون، كورت زوما، نايف أكرد.

خط الوسط: فلاديمير كوفال، توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، ايمرسون بالميري، محمد قدوس، جيمس وارد براوس.

خط الهجوم: جارود بوين.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.