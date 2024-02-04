تشيلي: ضبط شخص على خلفية حرائق الغابات وعدد الضحايا يتخطى 50 قتيلا

الأحد 04/فبراير/2024 - 02:48 م

أعلنت السلطات في تشيلي، اليوم /الأحد/، ضبط شخص على خلفية حرائق الغابات المشتعلة في البلاد والتي دمرت مساحات واسعة من الأراضي، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى أكثر من 50 قتيلا.

وذكر تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي أنه يعتقد أن المشتبه به أشعل إحدى الحرائق الصغيرة عن طريق الخطأ أثناء عمله على أحد مشاريع اللحام.

يشار إلى الحرائق دمرت أكثر من 1000 منزل في مختلف المناطق، فيما غطى الدخان الكثيف مناطق ساحلية عديدة، خاصة بمدينة "فالبارايسو" الكبرى ما دعا السلطات لإعلان حالة الطوارئ.. ومازال أكثر من 90 حريق غابات مستمر في مختلف المناطق على مساحات تتخطى 100 ألف هكتار.