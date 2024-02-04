الدورى الإسبانى.. تشكيل متحفظ لقاديش أمام فياريال

أعلن ماوريسيو بيليغرينو المدير الفنى لفريق قاديش، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق قاديش كالتالى:

حراسة المرمى: جيرمياس ليدسما.

خط الدفاع: إسحاق كارسيلين، خورخي ميريه، فيكتور شوست، لوكاس بيريز.

خط الوسط: يفان اليخو، اليخاندرو فيرنانديز، غونزالو إسكالانتي، روبر نافارو.

خط الهجوم: روبين سوبرينو، كريستوفر راموس.



ويحتل فريق فياريال المركز الـ 14 فى ترتيب جدول الدورى الإسبانى برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق قاديش المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.