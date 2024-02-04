الدورى الإسبانى.. مورينو وسورلوث يقودون فياريال لمواجهة قاديش

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره قاديش، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: كيكو فيمينيا، راؤول ألبيول، خورخي كوينكا، البيرتو مورينو.

خط الوسط: إلياس أخوماش، سانتي كوميسانيا، فرانسيس كوكولين، أليخاندرو باينا رودريغيز.

خط الهجوم: جيرارد مورينو، ألكسندر سورلوث.



ويحتل فريق فياريال المركز الـ 14 فى ترتيب جدول الدورى الفرنسى برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق قاديش المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة.