اعتقال 6510 فلسطينيين منذ بداية عملية طوفان الأقصى بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الشباب الفلسطيني بالضفة الغربية في ارتفاع ملحوظ، خاصة في الأيام الأخيرة.

ونوهت "السلامين"، خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاقتحامات في الضفة الغربية أصبحت جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، منذ بداية السابع من أكتوبر، أنه تم اعتقال 6510 أشخاص فلسطينيين بالضفة الغربية وحدها، فضلًا أن معتقلات الاحتلال تمنع الزيارة للعائلات الفلسطينية والمحامين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس كل الانتهاكات بالضفة الغربية، سواء في البيوت أو المحال التجارية، بالإضافة إلى حرق العديد من المحاصيل الزراعية.

