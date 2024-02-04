رئيس رياضة النواب: شركة المدن تواجه اتهامات بشبهة الفساد.. وأشرف صبحي: النائب دائما على حق

بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، حيث ترأس الاجتماع النائب محمود حسين وسط حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة.

استهل حسين حديثه قائلا: نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي.

تابع حسين: رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة

ليتحدث بعدها وزير الشباب أشرف صبحي، قائلا بأن النائب دائما علي حق، واي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، وأن النائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الاخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.