استشاري بكتريا: الرنجة لها فوائد وغنية بالأوميجا 3

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتريا والتغذية، من الإفراط فى تناول الرنجة أو الأسماك المدخنة، لافتا إلى أنه يمكن التفرقة بين الرنجة السليمة من الفاسدة من الرائحة العادية وليست الرائحة الكريهة.

وقالت استشارى البكتريا والتغذية، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأحد: "الرنجة سمك مناسب غنى بالأوميجا 3، الزنك والفسفور، وبالتالى لابد أن نشتريه من مكان مضمون".

وتابعت: "لايجب على نار مباشرة ونضعها على ورق فويل، ونضعها فى خل وليمون، وهناك حالات ممنوعة من تناولها منها الكلى والكبد، وبالتالى لا بد من الرجوع إلى الطبيب المعالج ليقدم النصيحة التى تهم كل حالة مرضية".