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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

حزب الوفد يعلن عن انطلاق البرنامج التثقيفي السياسي الصيفي لشبابه

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
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أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي مستقبلي وخاصة أن مصر على اعتاب انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والادارة المحلية.
 

وأعلن "يمامة" عن انطلاق البرنامج التثقيفي السياسي الصيفي، والذي يعقد خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية في شكل محاضرات وندوات  دورية.
 

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمثل عن أمن قومي مصري حقيقي ونحن مسؤولين على المستوى السياسي والتاريخي والديني برفضنا التام  لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لان تمثل تهديدا واعتداء على الأمن القومي المصري وتمثل كارثة إنسانية حقيقية.

حاء ذلك على هامش انعقاد الندوة التثقيفية التي يعقدها معهد الوفد للدراسات السياسية بمناسبة الذكرى ال٤٢ لعيد تحرير سيناء.

الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد