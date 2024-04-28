حزب الوفد يعلن عن انطلاق البرنامج التثقيفي السياسي الصيفي لشبابه

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي مستقبلي وخاصة أن مصر على اعتاب انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والادارة المحلية.



وأعلن "يمامة" عن انطلاق البرنامج التثقيفي السياسي الصيفي، والذي يعقد خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية في شكل محاضرات وندوات دورية.



وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمثل عن أمن قومي مصري حقيقي ونحن مسؤولين على المستوى السياسي والتاريخي والديني برفضنا التام لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لان تمثل تهديدا واعتداء على الأمن القومي المصري وتمثل كارثة إنسانية حقيقية.

حاء ذلك على هامش انعقاد الندوة التثقيفية التي يعقدها معهد الوفد للدراسات السياسية بمناسبة الذكرى ال٤٢ لعيد تحرير سيناء.