“باسم خندقجي: رواية "قناع بلون السماء" تمثل نقلة نوعية في مسيرتي الأدبية

بعد فوزه بالجائزة الكبرى للجائزة العالمية للرواية العربية تنشر “ البوابة نيوز ” الحوار الذي اجرته جائزة البوكر مع الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي والذي أجري مع شقيقه عقب ترشحه للقائمة الطويلة للجائزة ، وهو أسير السجون الإسرائيلية منذ أحداث غزة ، وقد أعلنت لجنة تحكيم الجائزة في دورتها السابعة عشر لعام 2024 عن فوز الرواية بعد ترشحها للقائمة القصيرة، في ظل عدم تمكن الكاتب من حضور حفل الإعلان عن الجوائزة نتيجة أسره

متى بدأت كتابة رواية قناع بلون السماء ومن أين جاء الإلهام؟

في البداية أتوجه بالشكر والتقدير لكم من خلال منحكم في وصول رواية "قناع بلون السماء" للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية، وأنتم من خلال جائزتكم تشجعون على الإبداع في كتابة الرواية ومنحها قيمة عالية في العالم العربي والعالم أجمع.

وكما تعلمون أتحدث بالنيابة عن شقيقي باسم كونه الآن أسير داخل سجون الإحتلال الكولونيالي الإسرائيلي، ولا توجد أيّة وسيلة تواصل معه منذ أربعة أشهر ونأمل من الله بأن يُفرج عنه في أقرب وقت ممكن.

نقلة نوعية

رواية "قناع بلون السماء" تُمثل نقلة نوعية من خلال مسيرة باسم الأدبية في كتابة الرواية، والتي تعتمد على أسلوب مُختلف عن باقي أعماله الروائية وهنا أقصد الأسلوب السردي للرواية.

بدأ باسم في كتابة رواية "قناع بلون السماء" ما بين حزيران وحتى نوفمبر من عام 2021م في ظروف صعبة سأتطرق لها لاحقًا.

أما وبالنسبة للإلهام، فباسم مُلهم بالتاريخ الفلسطيني القديم والمعاصر اعتمد على قراءاته للأبحاث والدراسات عن التاريخ الفلسطيني واستند لشهادات بعض الأسرى داخل السجون ومن خارجها وبالأخص فلسطينيي الداخل المُحتل وهنا أذكر المؤرخ الفلسطيني الدكتور جوني منصور الذي مدَّ باسم بالمعلومات عن قرية اللجون وكيبوتس مشعار هعيمق والفيلق الروماني السادس.

هل استغرقت كتابة الرواية مدة طويلة؟ وأين كنت تقيم عند إكمالها؟

بالنسبة لكتابة الرواية امتدت لستة أشهر وجانب آخر عنها في البحث عن المعلومات امتد لعدة سنوات في ظروف صعبة ومعقدة، كون باسم داخل السجون وكان يتنقل من سجن لآخر بسبب الإجراءات التعسفية التي كانت تمارسها إدارة مصلحة السجون، وكان أحيانًا يفقد بعض المعلومات التي جمعها بسبب اتلافها من السجّان.

هل لديك طقوس للكتابة؟

السجن!! ما هو السجن؟ جدار إسمنتي طويل وأسلاك شائكة وزنازين صغيرة معزولة عن العالم الخارجي.

طقوس الكتابة؟ لا طقوس سوى الكتابة من الخامسة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، هذا ما قاله لي باسم ذات زيارة امتدت لـ 45 دقيقة فقط كل شهر، يكتب قبل أن يتم عدّ الأسرى من قِبل مصلحة السجن وقبل صعود

ضوضاء السجان الذي دائمًا يتفنن بها. هنا باسم يكتب بخلال الساعتين صفحتين وربما أقل وربما أكثر، وفي الكثير من الأحيان كان يتم مصادرة الأوراق التي يكتب عليها ويتم اتلافها من قِبل السجان، وهنا لا أقصد باسم لوحده بل كل الأسرى الذين يكتبون داخل المُعتقلات.

ما هو مشروعك الأدبي القادم؟

لم أخرج حتى اللحظة من "قناع بلون السماء"، وبالتالي لم أفكر حتى اللحظة بمشروع جديد. وأكيد سيكون هناك مشروع قادم ربما يتبلور أكثر فيما بعد.