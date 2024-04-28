أستاذ علوم سياسية: مفهوم الأمن القومي واسع يشمل تعريفات كثيرة

قال اللواء دكتور احمد الشحات استاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والاقليمي، أن مفهوم الأمن القومي واسع جدًا ويشمل القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

وأضاف الشحات، خلال ندوة حزب الوفد بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أن هناك 3 تعريفات للأمن القومي وهو الغاية القومية للدولة ومن المسئول عن تحديدها و الاستراتيجية القومية والسياسة القومية العليا.

وتحدث عن أبعاد ودوائر الأمن القومي المصري والعوامل المؤثرة على الأمن القومي و تهديدات ومخاوف وتحديات الأمن القومي ونطاقات ووسائل وأساليب تحقيقه.

وفي نهاية الندوة كرم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اللواء الدكتور أحمد الشحات واهداه درع الوفد.