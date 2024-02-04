فتح باب التقديم للحصول على دورات مجانية لشباب الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الاسكندرية عن فتح باب التقديم للحصول على دورات التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين على مهن الستائر والمفروشات ، والإلكترونيات ، والخياطة والتفصيل ، والكوافير الحريمى ، للراغبين فى الحصول على تلك الدورات ، وذلك بمركز التدريب المهنى بالحضرة وعنوانه شارع محطة السوق الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث تشمل الدورات التدريبية جوانب نظرية وعملية على المهن المشار إليها ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، على ان تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، للمديريات بالمحافظات بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم تلك البرامج التدريبية للشباب من الجنسين ، وأضاف وكيل المديرية ، أن البرنامج التدريبي على مهنة الستائر والمفروشات ومهنة الالكترونيات مدته شهر للشباب من الجنسين ، وأن التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل ومهنة كوافير حريمى مدته شهرين ، وتشمل المحاضرات تدريب عملى ونظرى على كل المهن ، وعلى ان تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة بمقر مركز التدريب المهنى الحضرة والتسجيل عبر الرابط التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ..

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