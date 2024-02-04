برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يقدم موقع " البوابة نيوز"، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في الإسكندرية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83.6%، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104,000 طالب وطالبة، وكان عدد الحاضرين 103,420 طالبًا وطالبة.

ووفقًا للتقرير، حصل 86,490 طالبًا وطالبة على نسبة نجاح تتجاوز 50%، وتم الإعلان عن هذه النتائج بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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