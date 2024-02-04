ننشر حصاد وزارة الهجرة بمبادرة "مراكب النجاة" خلال أسبوع

شهدت مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الأسبوع الماضي زيارة لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين للخارج سها جندي، إلى محافظة الدقهلية، تضمنتها جولة تفقدية شملت العديد من المقرات داخل ديوان المحافظة، والتي شملت تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز خدمة المواطنين، ومقر تدريب برنامج "المرأة تقود"، وكذلك متحف أعلام الدقهلية والذي يعرض السيرة الذاتية لأهم رموز المحافظة من كبار المسئولين والفنانين والكُتاب والإعلاميين

وعقدت السفيرة، مؤتمرا جماهيريا توعويا لأهالي عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية. وفي كلمتها للمواطنين، شددت الوزيرة على أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة حريصة على سلامة أبنائها، ولذلك تحرص القيادة السياسية على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من تأهيل وتدريب للشباب ودعم لجهود التدريب من أجل التوظيف.

أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجهود ثلاثة من شباب المحافظة الذين استعرضوا مشروعاتهم الشبابية الناجحة بها.

وقد ثمنت الوزيرة جهود شباب المحافظة في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية

وافتتحت معرض "أيادي مصر" الثالث لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، مشددة على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية من أجل إيجاد فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، وتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

وتفقدت برفقة دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فرع غرفة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج بالمحافظة. وقد استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة، واطلعت على أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية من خلال غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع جمعية "إنماء مصر"، بجانب برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي 101 مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي 29 مستفيدا.

وفي إطار نتائج زيارة السفيرة سها جندي لمحافظة الدقهلية، نظمت وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر" قافلة طبية في قرية بدواي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، لعلاج أهالي القرية مجانا في عدة تخصصات: (أمراض الباطنة، العظام، الرمد، الجلدية، النساء، الأطفال). وقد شهدت القافلة الكشف وتقديم العلاج اللازم لعدد 133 حالة تخصص الرمد، 70 حالة تخصص الباطنة، 68 حالة تخصص العظام، 45 حالة تخصص الاطفال، 25 حالة تخصص النسا، بإجمالي 341 كشف مواطن، وتقديم 45 نظارة طبية لأهالي القرية.