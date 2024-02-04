بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس بالدوري الفرنسي

تلقى فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، خسارة من نظيره لانس بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

وشارك مهاجم الفراعنة في التشكيل الأساسي لفريق نانت حتى نهاية اللقاء، في أول مباراة له عقب عودته من تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وحاول مصطفى محمد كثيرًا لقص شريط أهداف المباراة، وأحدث فاعلية هجومية كبيرة على مرمى لانس طوال دقائق المباراة، ولكن باءت محاولاته بالفشل.

وسجل ديفيد كوستا هدف لانس في الدقيقة 48 من صناعة فاكوندو ميدينا، ليخسر رفاق مصطفى محمد بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 19 نقطة ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع لانس رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة السادسة.