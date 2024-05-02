قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه الألومنيوم في دور الـ32

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023 - 2024، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الألومنيوم أحد أندية القسم الثاني.

يذكر أن فريق الأهلي هو حامل لقب كأس مصر بعدما توج بالكأس على حساب الزمالك.

وأقيمت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر اليوم الخميس بحضور ممثلي الأندية المشاركة في دور الـ 32، وهي الأندية الـ 18 المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، بجانب 14 ناديًا من الدرجات الأدنى تأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة.

وأجريت القرعة بنظامها العادي دون أن تكون موجهة بحيث تجمع 7 مباريات بين فريقين من الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، فيما تجمع مباراتين بين فرق من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 18 ناديًا بالدوري الممتاز هي: الأهلي والزمالك وبيراميدز، والاتحاد السكندري، والإسماعيلي، والمصري، وبلدية المحلة، ومودرن فيوتشر، وطلائع الجيش، والداخلية، وإنبي، وفاركو، وزد، وسموحة، والجونة، وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب، والبنك الأهلي.

ومن الدرجات الأدنى يشارك في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 14 ناديًا هي: النصر القاهري، وبروكسى والترسانة وبتروجت والألومنيوم والنجوم والقناة والواسطى ومكادى وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبور فؤاد.