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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

نمو عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مرسى علم بنسبة 27%

مرسى علم
مرسى علم
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علّق علاء عقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، على نمو عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مرسى علم بنسبة 27%، و14% في الغردقة مقارنة بالعام الماضي.

وقال خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "فصل الربيع بدأ بقوة في البحر الأحمر، ومرسى علم تتصدر المشهد، يليها الغردقة، ثم المدن الأخرى".

وتابع: "الإقبال على مصر أصبح جيدا ومطلوبا، والدولة المصرية ومقاصدنا السياحية، مثل مرسي علم، تتميز بطلب كبير من السياحة الوافدة".

وواصل: "مرسى علم منطقة طبيعية مميزة ومستقرة وجديدة مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، ودرجة الحرارة ممتازة في هذه الفترة من العام". 
 

المنشآت الفندقية فصل الربيع البحر الاحمر ومرسى علم