"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على بيرديتشى فى شرق أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزراة الدفاع الروسية، أعلنت سيطرة قوات الجيش الروسي على بيرديتشي من جمهورية دونيتسك الشعبية، شرق أوكرانيا.

وقبل قليل، قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، إن صاروخًا باليستيًا روسيًا استهدف ميناء أوديسا الأوكرانى فى وقت متأخر أمس، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا على الأقل وإشعال حريق كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق "تيليجرام"، ألسنة اللهب فى موقع الهجوم وسحبًا كبيرة من الدخان تتصاعد فى السماء.

وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهى شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف. ونشرت مقطعًا مصورًا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.