ads
الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يصلي لقان وقداس "خميس العهد" في دير مارمينا بمريوط

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، لقان وقداس يوم الخميس الكبير “خميس العهد” صباح اليوم في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

وبدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقي صلوات السواعي النهارية (الثالثة والسادسة والتاسعة)، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهي، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

وألقى قداسة البابا عظة القداس وأشار خلالها إلى أن أيام البصخة المقدسة تمهدنا إلى يوم الصليب “يوم الخلاص”، فهي بمثابة أبواب أو مداخل إلى الصليب المقدس:

•يوم الاثنين: باب الثمر والتخلي عن حياة الرياء، حيث يجب أن تكون حياة الإنسان مثمرة ليتمتع بالصليب.

•يوم الثلاثاء: باب المعرفة والتخلي عن الكسل، حيث يجب أن تكون معرفتنا الأولى من الكتاب المقدس كحياة وليس معلومات فقط.

•يوم الأربعاء: باب الأمانة والتخلي عن الخيانة والخطية، فالخطية هي كسر لمحبة المسيح للإنسان، والخيانة هي أن تخون محبته لك، هو يحبك وأنت تخون محبته بأفعالك الشريرة.

•يوم الخميس: باب الاتضاع والتخلي عن الذات والأنانية، ففيه قدم لنا السيد المسيح درس الاتضاع عندما انحنى وغسل أرجل تلاميذه.

وتناول قداسة البابا الملامح الأساسية ليوم خميس العهد وهي:
• يبدأ بموكب حزين ليهوذا التلميذ الذي خان معلمه.

• طقس اللقان وفيه يعطينا السيد المسيح درس الاتضاع، ويعتبر الاتضاع حارس النعمة (أي نعمة يعطيها الله للإنسان يحرسها الاتضاع.).

• إتمام سر الافخارستيا، سر الأسرار
هو سكنى المسيح فينا ونحن فيه، وهو السر الذي يعطي حياة للكنيسة.

• حديث العلية، وهو حديث السيد المسيح مع التلاميذ قبل أن يتوجهوا لبستان جثسيماني.

• صلاة السيد المسيح الوداعية التي ودع بها العالم، ونجد بها مبادئ روحية لحياة الإنسان.

• يعتبر يوم الخميس يوم تأسيس سر الافخارستيا، وتأسيس حياة الصلاة فينا جميعًا.

a73c931c-4909-4f05-9719-16263ea35069
a73c931c-4909-4f05-9719-16263ea35069
dec0b767-c7b4-4ef9-98a1-c14e14c6bb7e
dec0b767-c7b4-4ef9-98a1-c14e14c6bb7e
bf89ef40-11bd-42a7-ab90-3d2443d88d9e
bf89ef40-11bd-42a7-ab90-3d2443d88d9e
2f0cb94b-9597-40f9-b131-84d2bd51ff6b
2f0cb94b-9597-40f9-b131-84d2bd51ff6b
e981535f-7d1a-4db7-a367-2eb6b0e5076c
e981535f-7d1a-4db7-a367-2eb6b0e5076c
96e28472-fad4-45e0-8373-415a60800896
96e28472-fad4-45e0-8373-415a60800896
fb36f83b-9542-4419-b615-affc5c653b89
fb36f83b-9542-4419-b615-affc5c653b89
ce85d699-88d6-41bf-94bd-e2e06690d620
ce85d699-88d6-41bf-94bd-e2e06690d620
1c171b26-e47d-4fde-88b0-412fe4d68ce2
1c171b26-e47d-4fde-88b0-412fe4d68ce2
378135fd-96af-4339-b864-613a01617a17
378135fd-96af-4339-b864-613a01617a17
791e2d7b-42ae-4cbc-86ff-94af35650452
791e2d7b-42ae-4cbc-86ff-94af35650452
f353d654-a93d-4e3f-97bc-08a1922d30e5
f353d654-a93d-4e3f-97bc-08a1922d30e5
IMG_6843
IMG_6843
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقان يوم الخميس الكبير خميس العهد دير الشهيد مارمينا بمريوط الإسكندرية