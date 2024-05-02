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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم.. تحديد موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو

منتخب مصر
منتخب مصر
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تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي  لكرة القدم-  بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى  التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي،  مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .

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