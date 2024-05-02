تصفيات كأس العالم.. تحديد موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو

تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم- بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وإلغاء النظام المتبع قبل بذلك بمنح الاتحادات الأهلية تحديد مواعيد المباريات .