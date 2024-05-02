بالمر وجاكسون يقودان التشكيل المتوقع لتشيلسى لمواجهة توتنهام

يستضيف فريق تشيلسى فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم، نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى المواجهة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو – شالوبا – تياجو سيلفا – كوكوريا.

خط الوسط: موسيس كايسيدرو – كونور جالاجير – مودريك – ماوديكي.

خط الهجوم: كول بالمر – جاكسون.

وتم تأجيل تلك المباراة من الجولة الـ 26 من البريميرليج بسبب مشاركة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 33 جولة ، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 جولات، وهزم فى 9 مبارايات.

بينما يحتل فريق تشيلسى المركز التاسع، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 33 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 13 مباراة ، وتعادل فى 9 وهزم فى 11 لقاء.

وشهدت مسيرة تشيلسي هذا الموسم تعطل كبير بسبب عدم توفر اللاعبين، بما في ذلك الصفقات التي أبرمها النادي هذا الصيف، وكلفت خزينته مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين.

ويدخل تشيلسى تلك المباراة مفتقداً ما يقرب من 14 لاعبا في لقائه ضد ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، وأحدث تلك الأسماء فى قائمة الغيابات هما المدافعان تياجو سيلفا وأكسيل ديساسي، بعدما أصيبا خلال التعادل الأخير أمام أستون فيلا بهدفين لكل فريق.