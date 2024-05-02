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الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسؤول أمريكي يعلن انتهاء الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ايران
ايران
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قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن طهران تحدثت مسبقا عن هجومها على إسرائيل وكانت الولايات المتحدة تستطلع أجواء إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الحدث"، إلى أن الاستطلاع فوق الأجواء الإيرانية وفر للقوات الأمريكية معلومات كثيرة قبل إطلاق إيران المسيرات البطيئة نحو إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن إيران قصدت عدم التصعيد في ردها على إسرائيل، موضحا أن ما قامت به طهران هو رد مدروس المقصود منه عدم الصمت على قصف قنصليتها في دمشق.

وكشف المسؤول الأمريكي أن التوتر بين إيران وإسرائيل انتهى برضى جميع الأطراف.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني، قبل أن ترد إيران بإطلاق نحو 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل.

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