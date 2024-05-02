شرطة لوس أنجلوس تتحرك لفض اعتصام طلابي ضد إسرائيل بجامعة كاليفورنيا

أفادت قناة اقاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن شرطة لوس أنجلوس تحركت لإزالة حواجز نصبها محتجون في جامعة كاليفورنيا.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية وطلاب محتجين ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بجامعة كاليفورنيا، كما اعتقلت الشرطة عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة، وفض الاعتصام.

ونظم طلاب تجمعات ومسيرات وأقاموا خياما للاحتجاج والاعتصام في عشرات الكليات في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة ومطالبة جامعاتهم وكلياتهم بالنأي بنفسها عن شركات تدعم الحكومة الإسرائيلية.