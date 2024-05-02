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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

عبدالخالق عياد رئيس
عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ
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نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسي الراحل الكريم المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ  ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً الذي انتقل الى جوار ربه اليوم. 

وأشار الوزير إلي أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري وظل في خدمة وطنه حتي اخر لحظات حياته من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ  .

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه سائلاً الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

الهيئة المصرية العامة للبترول وفاة عبدالخالق عياد