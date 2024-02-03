الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام لانس

أعلن جوزلين جورفينيك، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نانت، اليوم السبت، نظيره لانس على ملعب لا البوجوار، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مصطفى محمد هجوم نانت أمام لانس، رفقة فلورنت مولت وتينوتيندا كاديويري، في أول مباراة عقب عودته من تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويحتل نانت، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي لانس في المرتبة الثامنة وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة لانس

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: أميان - كاستيليتو - زيزي - دوفيرن

خط الوسط: سيسوكو - أوجوستو - تشيرفيلا

وفي الهجوم: تينوتيندا كاديويري - مصطفى محمد - فلورنت مولت.