1050 طالبًا بـ"التربية الرياضية" جامعة قناة السويس يؤدون الامتحانات العملية والشفوية

أدى 1050 طالب وطالبة من المستوى الأول والثاني بكلية التربية الرياضية الاختبارات العملية والشفوية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024.

وجاءت الاختبارات - بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعقدت الاختيارات الشفوية والعملية بمتابعة اللجان الثلاثية المشكلة تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا وأدى 600 طالب وطالبة بالمستوى الأول الاختبارات بمقررات (الكاراتيه - جمباز1 - التشريح - تعبير حركي).

كما أدى 450 طالب وطالبة بالمستوى الثاني الاختبارات العملية والشفوية بمقررات ( كرة طائرة - هوكي - جمباز إيقاعي).

ويذكر أن اختبارات المستوى الأول تمت خلال الفترة من السبت 27 إبريل وحتى الأول من مايو الجاري.

هذا ومن المنتظر أن يؤدي طلاب المستوى الثالث والرابع الاختبارات الشفوية والعملية بدءاً من يوم السبت الموافق 4 مايو.