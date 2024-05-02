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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشكيل هجومى متوقع لتوتنهام فى مواجهة تشيلسى

توتنهام
توتنهام
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يحل فريق توتنهام هوتسبير فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم، ضيفاً على نظيره تشيلسى، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
ومن المتوقع أن يخوض آنجي بوستيكوجلو مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: فيكاريو.
خط الدفاع: رويال – روميرو – فان دي فين – اودي.
خط الوسط: بيسوما – بينتاكور – ماديسون.
خط الهجوم: سون – فيرنر – كولوسفكي.
وتم تأجيل تلك المباراة من الجولة الـ 26 من البريميرليج بسبب مشاركة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 33 جولة ، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 جولات، وهزم فى 9 مبارايات.

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