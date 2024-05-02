الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الأمريكية وطلاب محتجين ضد العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بجامعة كاليفورنيا، كما أعتقلت عددا من المعتصمين المطالبين بوقف الحرب على غزة.

وعملت قوات إنفاذ القانون في كاليفورنيا على فض اعتصام طلاب مؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة.

وتجمع مئات من أفراد الشرطة وهم يرتدون خوذات واقية في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس بالولايات المتحدة منذ حلول الظلام أمس الأربعاء استعدادا لإزالة مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين هاجمه مؤيدون لإسرائيل ليلة الخميس.

وعملية الفض المنتظرة في جامعة كاليفورنيا هي أحدث موقف محتدم في توتر متصاعد تشهده الجامعات الأمريكية إذ أدت الاحتجاجات على أفعال إسرائيل في الحرب في قطاع غزة إلى اشتباكات بين طلاب وبعضهم وبينهم وبين إدارات الجامعات وأجهزة إنفاذ القانون.

ونظم طلاب تجمعات ومسيرات و أقاموا خياما للاحتجاج والاعتصام في عشرات الكليات في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة ومطالبة جامعاتهم وكلياتهم بالنأي بنفسها عن شركات تدعم الحكومة الإسرائيلية.

واستدعت العديد من الكليات والجامعات الشرطة لكبح الاحتجاجات.