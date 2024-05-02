"إلا الكاب يا إسلام".. جريمة قتل مروعة تهز السلام

أقدم جزار وابنه على قتل شاب طعنا وتهشيم جمجمته فى مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب قتيل بمساكن المحمودية فى السلام، وعلى الفور أنتلقت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى "إسلام "، 22 سنة، مصاب بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد تعدى أخرين عليه.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجله، ودلت التحريات أن المتوفى دخل فى مشادة كلامية مع ابن الجزار بسبب خلاف على كاب كان يرتديه المتهم الثانى ودخلوا فى مشاجرة أسفرت عن اصابة ابن الجزار بجرح بسيط فى فمه.

وأضافت التحريات ان المتهم الثانى وعمره 16 سنة، عاد الى منزله واستعان بأبيه ويعمل جزار وذهبوا الى الضحية وتعدوا عليه بسلاح أبيض "كزلك" وعصا خشبية حيث قاموا بطعنه وتهشيم رأسه.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الأجراءات القانونية حيالها .