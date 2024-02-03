وزيرة الثقافة: معرض القاهرة الدولي للكتاب تحول إلى عاصمة متكاملة للثقافة والفنون

قالت وزير الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، تحول من كونه مجرد معرض للكتاب؛ ليصبح عاصمة متكاملة للثقافة والفنون وملتقى لجنسيات العالم، التي اجتمعت على أرض مصر.

وأضافت الكيلاني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المعرض، أن الدورة الـ55 من معرض الكتاب تشهد حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، وأن السمة المميزة هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، مما يجعله بالطبع كمشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي الاستثنائي.

ولفتت إلى أن المعرض يقدم للجمهور المصري والعربي، محتوى ثقافيا وفنيا مواكبا للتطورات الجارية حولنا في المجالات المتعددة، مشيدة باهتمام الأسرة المصرية وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

وأكدت الكيلاني، حرص وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب منذ اليوم الأول لتحضيرات معرض الكتاب هذا العام على أن تكون دورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، مشيرة إلى أن المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض هي تتويج للجهود المبذولة في إنجاح هذه الدورة.

وأوضحت أن الدولة المصرية سخرت إمكاناتها، لانطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق باسم مصر، وتقديرًا لمكانة الثقافة والكتاب، لافتة إلى حرص وزارة الثقافة على استكمال رسالتها التنويرية، وتحقيق العدالة الثقافية للجميع.

وعن مشاركة دولة فلسطين بالمعرض هذا العام، قالت وزيرة الثقافة إن دولة فلسطين دائما في وجدان الشعب المصري ولذا كان من المهم جدًا مشاركتها هذا العام في المعرض، مشيرة إلى أن الجناح الفلسطيني يحوي ملامح من التراث الفلسطيني وعدد من الإصدارات الفلسطينية الهامة، مؤكدة أن الثقافة الفلسطينية حاضرة بقوة بالدورة الحالية من المعرض من خلال تخصيص يوم كامل للفعاليات الثقافية الفلسطينية والتراث الفلسطيني، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تُناقش أدب المقاومة، بمشاركة أدباء من مصر وفلسطين.

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الماضي حتى 6 فبراير الجاري، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.