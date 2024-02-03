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السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالموسكي

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت جهات التحقيق المختصة بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة في الموسكي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالسرقة.
وتخصص نشاط التشكيل العصابى الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" بالموسكى.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين- " لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر") وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة على النحو المشار إليه.
تم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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