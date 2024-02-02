بالفيديو.. تعرف على المكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

رصدت عدسة البوابة نيوز، فعاليات المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم اليوم الجمعة، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم الفنان محمود حميدة، كما تم الكشف عن أسماء المكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لإنجازاتهم الكبيرة في صناعة السينما.

وعقد مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ 13، بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، والذي بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.