إدراج جامعة المنوفية في تصنيف ويبومتركس للعام 2024

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن إدارج جامعة المنوفية في تصنيف ويبومتركس في نسخة يناير 2024 ، التي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية.

وأشار القاصد إلى أن الإرتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موضحا أن الجامعة تعمل علي تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للباحثين بما يُسهم في تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية ،حرصا منها علي أن يتاح لخريجي الجامعة، فرص كبيرة في الحصول على وظائف مُتميزة في سوق العمل ، بما يتناسب مع مكانة الجامعة ووضع مصر كوجهة للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها في ريادة المنطقة تعليميًا .

وأضاف القاصد ان تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة.

وأشار إلي أن تصنيف ويبومتركس العام تقرر صدوره مرتين سنويًا اعتبارًا من عام 2024، ويصدر بنهاية شهري يناير ويوليو من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والإهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية ،مؤكدًا أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية يزداد بشكل ملحوظ في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فنيا في مجال النشر الدولي، ودور الجامعات في تشجيع الباحثين على النشر الدولي وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعات.