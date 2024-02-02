بالصور..افتتاح معرض "أطياف متفردة" لـ 11 فنانا تشكيليًا معاصرًا

افتتح معرض "أطياف متفردة" لـ 11 فنانًا تشكيليا مصريا معاصرا مؤثرين فى الحركة الفنية التشكيلية، بجاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

واستضاف الجاليرى الفنان الكبير مصطفى الرزاز، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 23 فبراير الجارى.

وقال عادل ثروت، أحد الفنانين المشاركين بالمعرض، إن المرأة والثور والعروسة الشعبية بمثابة تعبير عن مفهوم التجليات الروحية والطقسية والعقائدية التى كانت دائما محورا أساسيا لأعمالى الفنية، فالمرأة تيمة أساسية فى معظم أعمالى الفنية لها دلالات متعددة كجمال النسب التشريحية، وأيضا هى الحامل للتراث الشفاهى وكاتمة أسرار – وهى الشريك الأساسى للرجل فى مسيره الحياه بواقعها وميتافيزيقيتها الماورائية.

أما الثور رمز القوة وتجدد الحياة واستمراريتها، ويصور منتصب الرأس قرناه لأعلى، دالا على العنفوان والخصوبة، والعروسة كرمز شعبى تشير إلى استمرار الحياة واحتفالات الزواج والولادة كما تستخدم فى بعض الطقوس الشعبيه مثل عروسة الحسد.

ومن جانبها، قالت الفنانة هند الفلافلى، إنها تحب المشاركة فى المعارض الجماعية، لإنها بها رؤية مختلفة ومنوعة كما أن الإقبال كثيفا على مشاهدة المعارض الجماعية، وعن عملى قدمت لوحتان عن آدم وحواء، وبرغم الصراع الدائم بين الجنسين وبرغم التباعد والخصام أحيانا والشجار إلا أن بينهم خيط وثيق وقوي يجمع بينهم في تواصل وهي قدرة الله الالهية التي بدونها تتمزق كل الخيوط وتتلاشي - يكمن في العطاء بين الطرفين ومبادرة السلام، وبدون السلام تنفض الصداقة تنفض الأخوة وكذلك الدول والبلاد والقارات أينما نجد السلام نجد التقدم والازدهار والحياة.

وفى السياق ذاته قال الفنان أحمد عبد الفتاح، إنه يفضل المشاركة فى المعارض الجماعية، لأن الفنانين المشاركين يقدمون أعمال فنية مختلفة بخلاف المعارض الخاصة.

واوضح أحمد عبد الفتاح، أنه قدم 5 أعمال نحتية صممتهم على فترات زمنية متباعدة أقدم عمل فيه من 2011، وقطعة نحتية أخرى مصممة من البرونز والحجر، تمثال البورتوريه معلق على الحائط وهذه نوعية جديدة فى الفن.

كما قال عماد ابو زيد، عن مشاركته بالمعرض، بالبحث في التاريخ والثقافة المصرية يعكس لدى في المخزون البصرى روافد عديدة مثيرة للتفكير بين ما هو ممتد ومتصل في الحاضر والماضى، فأعمالي بها الكثير من الأشكال والرموز التى تعطى دلالات متعددة على مدى الرقى الحضارى للإنسان المصرى منذ فجر التاريخ، أحاول في أعمالي استلهم من هذا التاريخ والتراكم الحضارى مفردات بصرية فى فنون تشكيلية معاصرة.

ومن جانبها قالت إيمان أسامة، إن مشاركة فى معارض الجماعية ظاهرة صحية، لأن فى أعمال تمثل تجارب صغيرة للفنان، وتحتاج هذه الأعمال أن يتم ظهورها وسط أعمال فنية آخرى لمختلف الفنانين، وعن عمالها وصفتها بالأتى: "زينة ومتعة وحرير وقيد ناعم وحمام نشاء معطر بالياسمين ".



كما قال الفنار حسن كامل، عن مشاركته بالمعرض إنه يشارك بثلاثة أعمال تتحاور فيها طاقة العيون ونظراتها، مع كتلة الرأس وتشكيلها، العيون هي مفتاح الجسم ووجهه، هي موصل المشاعر، ومستقبل الأحاسيس، هي تقودنا وترى أهدافنا، تحمينا من العالم الخارجي وقد تصيبنا بنظره من آخر، عين تري وترانا، ماذا نري، وكيف ترانا، تقول لي دون سمع أخشاها، اهواها، كل العيون تري، فأي العيون أراها.