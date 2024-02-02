ضبط 3 أطنان مفروم دواجن غير صالح للاستخدام الادمي بالخانكة

شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين ومجلس مدينة الخانكة، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 3 طن دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة العكرشة بالخانكة.

وجاء ذلك بناء على بلاغ وارد لمحافظ القليوبية بشكوى من وجود مخزن يقوم بتصنيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكان مجهز لفرم الدواجن الكاملة وهياكل الدواجن مع إضافة مادة ملونة ضارة بالصحة العامة إلى المفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات واستكمال باقي الإجراءت القانونية، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وناشدت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

المضبوطات

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